Kaubanduskoda ja tööandjad taunivad Osaka Expol mitteosalemist

Pöördumises erinevate ministeeriumite ning riigikogu väliskomisjoni poole toovad ettevõtlusorganisatsioonid välja, et toetavad Eesti osalemist Osaka maailmanäitusel ning on üllatunud, et Eesti ei osale, kuigi varasemalt oli teadaolevalt ametlik osalemisotsus olnud positiivne.

Samuti osutatakse, et arusaamatu on olnud ka asjade käik, kuidas ja miks jõuti olukorrani, kus eraldi paviljoni asemel pakuti Eestile võimalust osaleda ühispaviljonis koos Läti ja Leeduga, mis ettevõtlusorganisatsioonidele teadaolevalt on jätkuvalt võimalik, kuid millest on Eesti otsustanud loobuda. Organisatsioonide sõnul oleks ühispaviljonis osalemine jätkuvalt realistlik ja parem lahendus, kui üldse Expolt eemale jäämine. Ühispaviljoniga osalevad ka Põhjamaad.

Koja ja tööandjate hinnangul on Eesti kui väikeriigi jaoks tänases geopoliitilises situatsioonis jätkuvalt eriti oluline kasutada ära kõik võimalused enda nähtavamaks tegemiseks ning oma loo rääkimiseks. Samuti rõhutatakse, et riigi tuntuse suurendamine ei tähenda üksnes selle ettevõtjate otsest tutvustamist või ettevõtlussidemete loomist, vaid on oluliselt laiem, hõlmates nii kultuurilisi kui diplomaatilisi sidemeid, nende loomist ja tugevdamist. Pöördumises rõhutatakse, et teadaolevalt oleks Eesti ainus Euroopa Liidu liikmesriik, kes maailmanäitusel ei osale.