Kuus takistust, millega idufirmad investoreid otsides silmitsi seisavad

Idufirmad on oodatud kandideerima EIT Healthi Attract to Invest programmi

«Ani Biome on Horvaatia ettevõte, mis on spetsialiseerunud soole mikrofloorat tugevdavatele kääritatud köögivilja- ja seeneekstraktidele. Ettevõte sai hoo sisse just Attract to Invest programmist. Idufirma asutaja isiklik võitlus eluohtliku soolepõletikuga inspireeris teda idufirmat looma. Ettevõte on tänaseks teinud üle 700 000 müügi ning idu osalemine 2022. aasta programmis tagas 1,2 miljoni euro suuruse algrahastuse. Praegu liigub Ani Biome uuele rahastamisringile, et koguda 3,8 miljonit eurot.»