Veriffi kahjum enam kui kahekordistus

Viimase kahe aasta kahjum kaeti emaettevõtte, Ameerika Ühendriikides registreeritud ettevõte Veriff Inc., omakapitali sissemaksete arvelt, et rahastada kiirendatud kasvuplaane, selgub Veriff OÜ majandusaasta aruandest. 2022. aasta jaanuaris kaasas Veriff Inc. C-ringi käigus ka 93 miljonit dollarit investoritelt Tiger Global ja Alkeon ning senistelt suurimatelt investoritelt.