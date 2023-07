Lenno Uusküla: eksport Venemaale suurenes. See on ebameeldiv üllatus

Eesti eksport langes juba eelmise aasta teises pooles

Nii nagu tööstustoodangus, on näha stabiilsust sellel aastal ka kaupade ekspordis. Ekspordi langus eurodes toimus juba eelmise aasta lõpus. Käesoleval aastal on kaubanduse statistikas näha stabiilsust. Sama tendentsi on näha ka tööstustoodangus. Kuna kaks kolmandikku tööstustoodangust läheb ekspordiks ning tööstustoodang on sel aastal olnud stabiilselt madal, siis need on sama fenomeni kaks väljendust.

Töötlevas tööstuses on oodata jätkuvalt uudiseid ettevõtete sulgemisest. Samas tulevad turule uued ettevõtted ja pakuvad töökohti, kuid ootused töötajatele on teistsugused kui suletavatel töökohtadel olid. Osad pered satuvad ülemineku jooksul keerulisse olukorda.

Eksport Venemaale on hiljuti hoopiski suurenenud

Venemaaga kaubandus siiski on aktiivne. Kui kogu eksport vähenes võrreldes eelmise aastaga, siis eksport Venemaale hoopis suurenes. Võrreldes aastataguse ajaga umbes 10% ja jaanuariga võrreldes 5%. Üldise ekspordi languse kõrval on selline areng ebameeldivalt üllatav.

Venemaa naabrina on Eesti positsioonis, kus kaubandus läbib Eestit rohkem sest Ukrainast Venemaale on kaubateed kinni. Samuti käib sanktsioonidega kohenemine ja sanktsioonide ülekavaldamine. Eesti roll siin on mõnes mõttes oodatav, kuid poliitiliselt väga ebameeldiv. Ilmselgelt on üksjagu ettevõtjaid, kes kauplevad Venemaaga või siis pigistavad silma kinni kui päritoluriik paberites kahtlane tundub.

Kaupade ekspordi tulevik ei ole roosiline