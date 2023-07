Milliseid aktsiaid soovitatakse noortele?

On see siis nüüd hea või halb, aga pooled investeerivad FOMO tõttu ehk kartusest rikkaks saamist maha magada. Ega seegi erine varasematest investorite põlvkondadest.

Aga millised aktsiad on Z-põlvkonna esindajatele, uuris Finance Yahoo ekspertidelt. Tuleb välja, et osad aktsiad on ka tänavused suured tõusjad.

Tänavu on tehisintellekti aktsiad kõvasti kallinenud, kuna investorid hullusid helgest tulevikust unistades.

«See aasta on tehisintellekti aktsiate aasta,» ütles Mahoney varahaldusest Ken Mahoney, kes soovitas Z-põlvkonnale just Nvidia ja Microsofti. Need on AI-buumi tähtedeks.

Nvidia domineerib tehisintellekti kasutuselevõtuks vajaliku kiipide võistluses ja Microsoft tegi 10 miljardi dollari suuruse investeeringu OpenAI-sse, millest õigupoolest saigi alguse tehisintellekti aktsiate ostuhullus. Need aktsiad on vastavalt aasta algusest kallinenud 195 ja 42 protsenti.

Mahoney hinnangul on nende aktsiate edu taga varane osalemine AI-buumis. Tähtis on leida õiglase väärtusega aktsiaid, mida peaks ka meeles pidama Z-põlvkond.

«Nvidia ja Microsoft veavad AI-revolutsiooni,» lausus ta. «Nvidia P/E on küll kallis, aga ega keegi ei sõida seda rallit sama hooga.»

Pole üllatav, et Z-põlvkonnale soovitatakse Tesla aktsiat, ütles Freedom Capital Marketsi peastrateeg Jay Woods.

«Sa investeerid ettevõttesse, millesse usud,» lausus ta. «See põlvkond armastab autosid, tehnoloogiat ja Elon Muski.»