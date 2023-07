TTJA kogub reisijate nõudeid koeranäituste reisikorraldaja suhtes

TTJA kogub kuni 31. augustini reisijatelt avaldusi tasutud raha tagasimaksmiseks.

Miliam Travel on viimati esitanud majandusaasta aruande 2021. aasta. Selle kohaselt tegutseb firma reisikorraldajana ning koostab ja müüb peamiselt pakettreise koeraomanikele erinevatel Euroopas (nii Euroopa liikmesriikides kui väljaspool ) toimuvatel näitustel osalemiseks. «Antud tegevusvaldkonnas tegutsemine eristab Miliam Travel OÜ-d teistest reisikorraldajatest ning annab ettevõttele tugeva konkurentsieelise,» kirjutab ettevõtte omanik Maili Madrus aruandes. Kui 2019. aastal oli ettevõtte müügitulu e-Krediidiinfo andmetel 306 200 eurot ning puhaskasum 12 806 eurot, siis 2021.aastal oli käive vaid 4896 eurot ning aasta kokkuvõttes jäädi 14 839 euroga miinusesse. 2022. aasta majandusaasta aruanne on ettevõttel esitamata.

Amet algatas tagatise kasutamise menetluse, kuna ettevõte ei suutnud seada järgmiseks perioodiks tagatist, millega tagatakse reisijate ees võetud kohustusi.

Reisijatel, kelle pakettreis või selle osa on ära jäänud või kellel on lunastamata pakettreisi kinkekaart, on õigus raha tagasi saada. Samuti on õigus raha tagasi saada seotud reisikorraldusteenuseid ostnud reisijatel.

Reisijad, kes on teinud Miliam Travel OÜ-le ettemakseid ja soovivad raha tagasi saada, peavad esitama TTJA-le avalduse.

Avalduse saab hõlpsalt esitada täites ja allkirjastades vormi, mille leiab TTJA veebilehelt. Avaldus koos asjakohaste lisadokumentidega tuleb saata hiljemalt 31. augustil e-posti aadressile reis@ttja.ee või tavapostiga Endla 10a, 10122 Tallinn. Avaldused, mis esitatakse pärast esitamiseks määratud tähtaja möödumist, jäetakse läbi vaatamata.

Kui reisiettevõtjalt on ostetud üksikuid reisiteenuseid, näiteks ainult lennupileti või majutuse näol, siis ei kuulu need hüvitamisele reisiettevõtja tagatise arvelt. Kõik küsimused on oodatud ülaltoodud meiliaadressil.

