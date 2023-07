Kirjanen ostis Sõõrumaalt kaks Tondi büroohoonet

"US Real Estate meeskond on nende hoonete arendamisega teinud suurepärase töö ja mul on hea meel, et need on nüüd leidnud endale Raul Kirjaneni näol väärika investori. Liigume Park Tondi arendusega järgmisesse etappi ja meil on ka edaspidi kavas kaasata investoreid enda kinnisvaraprojektidesse," ütles US Invest nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa pressiteates.