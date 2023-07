Euroopa Keskpank ei taha midagi kuulda inflatsioonieesmärgi tõstmisest

Ka Euroopa Keskpanga nõukogus intressimäärade otsustaja Villeroy ütles, et intressimäärad teevad varsti tipu ja jäävad pikaks ajaks kõrgele, et mõju jõuaks majandusse.

Villeroy ütles vastuseks, et kõrgem inflatsioonieesmärk pole hea idee, sest see tooks kaasa madalamate laenukulude asemel kõrgemad intressimäärad.

«Kui me teatame, et inflatsioonieesmärk on kahe protsendi asemel kolm, siis nõuavad pangad kohe vähemalt ühe protsendipunkti võrra kõrgemat intressimäära, kuna oodatakse kõrgemat inflatsiooni ja kasvavat ebakindlust,» lausus Villeroy.

Inglise panga juht Andrew Bailey lausus, et kahe protsendine inflatsioonieesmärk on hea, kuna see on piisavalt madal, et inimesed ei võtaks igapäevastes otsustes inflatsiooni arvesse, samas kui null oleks liiga madal, et lasta hindadel muutuda.