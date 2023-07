Eesti Energia hakkab peagi Rootsi vanarehve ümber töötlema

Rootsi tootjavastutusorganisatsioon Swedish Tyre Recycling AB tarnib Enefiti tehastele aastas 20 000 tonni purustatud vanarehve, mis on veerand Rootsis tekkivatest vanarehvidest. Enefiti pürolüüsitehastel on võimekus ümber töödelda ka kõik Eestis, Lätis ja Leedus tekkivad vanarehvid, mida on kokku ligi 55 000 tuhat tonni aastas, teatas energiakontsern.