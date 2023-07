Wolt avaldas, mida eestlased pärast südaööd tellivad

Wolt Baltikumi ajutine tegevjuht Mantas Lomsargis ütleb, et ööpäevaringne tarbimine on trend, mis on aastatega kasvanud. «Nägime juba pikka aega, et tarbijakäitumine viitas selgelt nõudlusele toidu ja kaupade järele hilisõhtul ja isegi öösel, mistõttu otsustas ettevõte hakata pakkuma ööpäevaringset kohaletoimetamist kõigis Baltikumi pealinnades,» selgitab Lomsargis.

«Juba aasta tagasi hakkasime soovitama, et restoranid jääksid kauem lahti, kuna hilisõhtuti nägime selget tellimuste kasvu, nüüd on Tallinnas mitukümmend ööpäevaringselt avatud restorani ja poodi. See arv kasvab, kuna inimesed tellivad järjest rohkem öösiti. Tallinnas on tuhandeid inimesi, kelle jaoks öine aeg on väikeste või suuremate ostude tegemiseks kõige mugavam. Eluviis ja ka tööaeg on ühiskonnas muutumas. Inimesed tarbivad ja vajavad ka toitu ning esmatarbekaupu erinevatel kellaaegadel,» lisas ta.

Wolti platvormil Tallinnas erinevate toidupoodide tellitum kaup vahemikus 00:00 – 8:00: 1. Vesi 2. Snäkid ja krõpsud 3. Energiajoogid 4. Kohukesed 5. Šokolaad 6. Piim 7. Mahlad 8. Küpsised 9. Juust

Wolti platvormil Tallinnas erinevate restoranide tellitumad toidud vahemikus 00:00 – 08:00 1. Pitsa 2. Kebab 3. Juustuburger 4. Muud burgerid 5. Friikartulid