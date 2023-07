Eesti võrdõiguslikkuse volinik tahab oma raha

Veske märkis kirjas rahandusminister Mart Võrklaevale, et voliniku suurema sõltumatuse saavutamiseks on vajalik muuta riigieelarve seaduses eelarve liigendust selliselt, et voliniku kantselei eelarve oleks sotsiaalsministeeriumi eelarvest eraldatud. Tema sõnul toetavad ka sotsiaalministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium seda seisukohta.

Ta selgitas, et nii rahvusvaheliselt kui ka Eesti huvikaitseorganisatsioonide poolt on juhitud tähelepanu, et voliniku eelarve ei tohiks olla kajastatud sotsiaalministeeriumi valitsemisala all. Seoses sellega leian, et valdkonna seadusandluse ajakohastamise raames tuleb muuta ka voliniku eelarvet puudutavad seadusesätted riigieelarve seaduses,» rõhutas Veske.