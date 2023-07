Ühe töö eest saab tuhandeid eurosid - ja tulemust pole vaja näidata

Kuna inimesed soovivad aina enam teha tööd distantsilt, mitte kontoris kohapeal olla, on läinud hinda nn kaugtöö nõustajad. LinkedIni andmete järgi said kaugtööpakkumised omale tervelt pooled kõikidest töösoovijate CV-dest - samal ajal oli kaugtööpakkumisi endid kokku üldse 11% kõikidest pakkumistest.

Kaugtöönõustajad on Bloombergi sõnul inimesed, kes õpetavad teistele, kuidas kaugtööd üldse saada ja seda teha. Tihtilugu on kaugtöönõustajad ise klassikalise palgatöö mahajätnud inimesed, kes nüüd teistele soovitusi jagavad.

Sealjuures ei garanteeri ükski nõustaja, et inimene tegelikult nende nippidega ka igatsetud kaugtöö leiab. «Ma keskendusin inimestele, kes hindasid, et on suure saavutusvajadusega. Ma ei taha töötada kellegagi, kes tunneb, et annab mulle oma viimased dollarid,» ütles kaugtöönõustaja Jordan Carroll Bloombergile.