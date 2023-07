Sõda sularaha pärast: Euroopa Liidu digieuro pärast muudetakse põhiseadust

Juunikuus kirjutati Slovakkia põhiseadusesse punkt, mille järgi on sularahaga kaupade ja teenuste eest maksmine põhiseaduslik õigus. Selle sammuga soovib Slovakkia ära hoida võimalikku olukorda, kus Euroopa Liidus plaanitav digieuro kohustuslikuks tehtaks.

«On väga oluline, et me end tulevikus väljapoolt tulevate käskude vastu, mis ütlevad, et maksevahendina tohib kasutada ainult digieurot, kaitsta saaksime,» ütles Slovakkia parlamendi liige Miloš Svrček Euractivile. Slovakkia algatuse taga olevad parlamentäärid avaldasid kartust, et kuigi alguses müüakse digieurot jutuga nagu oleks tegu ühena võimalikest maksevariantidest, siis pärast on ta ikka järsku kõikidele kohustuslik.

Alles läinud aastal otsustasid Euroopa Liidu liikmesriigid, et nihutavad sularahamaksete ülempiiri 10 000 euro peale. See on otsustajate jaoks aga liialt suur summa, nii et nüüd kirjutab Frankfurter Allgemeine Zeitung, et Euroopa Komisjoni uus plaan näeb ette 7000-eurost sularahamaksete ülempiiri. Põhjuseks tuuakse rahapesu ja maksudest kõrvalehoidmist.

Euroopa Keskpank ajab juba paar aastat digieuro-plaani. Tagesschau andmetel seisneb kava selles, et inimesed saavad igal pool Euroopa Liidus digitaalseid makseid teha, peamiselt nutitelefoni abil. Selle süsteemi eripära seisneks asjaolus, et makseid saavad teha inimesed omavahel, ilma, et pank või muu finantsasutus vahel peaks olema.