Ettevõtted on leidnud inflatsiooni vastu uue relva

Tähtajaliste hoiuste mahu suurenemise peamise põhjusena näeb SEB ärikliendi segmendijuht Maarja-Maria Aljas inflatsiooni mõju. Ettevõtted otsivad võimalusi oma säästude säilitamiseks ajal, mil majanduskeskkond on ebamäärane. Lisandub ka asjaolu, et pangad on hakanud tähtajalistele hoiustele järjest kõrgemat intressi maksma. Kui äriklientidel on vaba raha, mida äritegevuses kohe vaja ei lähe, võimaldab tähtajaline hoius turvaliselt teenida intressitulu lühiajalise hoiuse kaudu.