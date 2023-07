Kõige veidram kriis: Euroopa upub odavasse veini

Probleem on järgmine: viinamarjakasvatajatel oli päris hea veiniaasta, aga kõrge inflatsioon on tekitanud olukorra, kus inimesed ei taha enam nii palju raha veini peale kulutada. Seepärast jääb veinitootjatel liiga palju veini üle ning seda pole nüüd kuhugi panna. Iseenesest on üks kiire variant, kuidas kaubast lahti saada: hinda langetada. Kuid Euroopa Komisjon kirjutab, et turuhindade langus toob kaasa sissetulekute kahanemise veinitootjate jaoks.