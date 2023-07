Värske seadus: osa inimesi saab kalli sundliitumise, teised odavama hinna

Lisaks läks uude seadusesse Krassi sõnul sisse, et omanikul puudub liitumiskohustus, kui joogiveega varustamine ning reovee kogumine ja puhastamine on tagatud muul viisil, mis vastab kehtestatud nõuetele. «Sealjuures loetakse omaniku joogiveesüsteem nõuetele vastavaks ka juhul, kui joogivee kvaliteedinäitajad ei vasta veeseaduse alusel kehtestatud nõuetele, kuid joogiveesüsteem ei ohusta teiste isikute joogiveesüsteeme, põhjavee kvaliteeti, inimese tervist ega keskkonda. Kui mõni KOV on eeltoodud põhimõtteid rikkunud, siis soovitan pöörduda kohtusse,» sõnas Krass.

Üks probleem on siiski jäänud: «Millega omanikud aga endiselt rahul ei ole, on säte, mis asetab vee-ettevõtja ja omaniku vahelise teenuse osutamise piiritluspunkti kinnistu piirist eemale. Oleme seisukohal, et veeteenus tuleb tuua kinnistu piirini. See on suurem probleem,» sõnas krass.