Röstija: Kohv saab järgmisel aastal ainult odavneda

Araabikaubade hulgimüügi hind on viimastel kuudel langenud, olles eelmisel aastal saavutanud viimase kümne aasta kõrgeima taseme, kuid tarbijad peavad endiselt maksma kohvi eest kõrgemat hinda.

See on tingitud sellest, et ettevõtted kasutavad ära 2022. aastal ostetud ubade varusid ning kohanevad kõrgemate pakendamis- ja energiakuludega.

Järgmisel aastal peaks Itaalia kohvitootja Luigi Lavazza SpA hinnangul hakkama lõhe turuhinna languse ja selle vahel, mida tarbijad lõpuks maksavad, hajuma.

«Me ostsime 2022. aastal palju kohvi ja seda kohvi on meil ikka veel laos,» ütles ettevõtte esimees Giuseppe Lavazza intervjuus Bloombergile.

«Me peame müüma kohvi selle hinnaga, millega me 2022. aastal ostsime. Aastal 2024 on meil ruumi pakkuda rohkem allahindlusi ja meil on paindlikkust hinnakujunduses,» sõnas Lavazza.

Kohviröstijad tegutsevad keerulises keskkonnas, kus kõrgemad intressimäärad ja elukalliduse kriis ähvardavad tarbimist vähendada. Madalamate kulude edasiandmine võiks aidata päästa kõikuvat nõudlust. Lavazza hinnangul on majanduslangus tõenäoline ning on juba märgata, et Ühendkuningriigi tarbijad vähendavad hinnatõusu tõttu oma kulutusi.

«Praegu on olukord endiselt väga tundlik. Geopoliitiline kontekst on äärmiselt tõsine, turud on endiselt volatiilsed, tasakaalud on ebakindlad,» ütles ta.

Brasiilia kohvitootmise taastumine on mõjutanud araabikaubade futuuride hulgihindu. See koos nõrgeneva dollariga on aidanud leevendada inflatsioonisurvet röstijatele.