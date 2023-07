Twitter ähvardab uut sotsiaalvõrgustikku Threads kohtuprotsessiga

Twitter ähvardab Facebooki ja Instagrami emaettevõtet Meta kohtumenetlusega. Twitter süüdistab Metat selles, et nad on värvanud nende endisi töötajaid, et luua jäljendava rakenduse, vahendab uudisteagentuur Semafor.

Neljapäeval käivitas Meta uue tekstipõhise teenuse Threads, mida on reklaamitud Twitteri konkurendina. Teenus on välimuselt sarnane Twitteri ja teiste tekstipõhiste sotsiaalmeediaplatvormidega.

Kirjas nõuab Twitter, et Meta võtaks viivitamatult meetmeid, et lõpetada Twitteri ärisaladuste ja muu «konfidentsiaalse teabe» kasutamine. Spiro süüdistab Metat ka selles, et nad on palganud kümneid endisi Twitteri töötajaid, kellel on tema väitel endiselt juurdepääs Twitteri andmetele.