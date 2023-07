Üle lahe naabrid on aga äksi täis ja üsna veendunud, et nemad maksavad elektri kilovatt-tunni (kWh) eest sel talvel alla 10 sendi. Neil on seda põhjust ka loota, sest tuumareaktorid töötavad täisvõimsusel ja tuulenergiat toodetakse mis mühiseb. Tänu sellele on elekter viimased kaks kuud olnud Soomes keskmiselt ligi kaks korda odavam kui Eestis. Odavat elektrit aga ülekandekaablite piiratud võimsuste tõttu Eestisse piisavalt ei jõua.