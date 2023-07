Hiina trahvis Ant Groupi pea 900 miljoni euroga

«Võttes arvesse ebaseaduslikke ja ebareeglipäraseid akte, mida Ant Group ja selle tütarfirmad viimastel aastatel toime on pannud… trahviti Ant Groupi ja selle tütarfirmasid 7,123 miljardi jüaaniga,» teatas Hiina väärtpaberite reguleerimiskomisjon avalduses.

Kõnealune trahv on ajaloo üks suurimaid, mida Interneti-ettevõttele Hiinas on kunagi määratud.

Ant haldab maailma suurimat digitaalsete maksete platvormi Alipay, millel on sadu miljoneid igakuiseid kasutajaid nii Hiinas kui ka mujal.

Kuid viimastel aastatel on ettevõte laiendanud oma tegevust, pakkudes laene, krediiti, investeeringuid ja kindlustust sadadele miljonitele tarbijatele ja väikeettevõtetele.

Hiina valitsus on püüdnud ohjeldada erasektori võlakoormust ja laiaulatuslikku laenamist, ning Anti kasvavat profiili on laialdaselt peetud väljakutseks riigi valitsuse kontrolli all oleva finantssektori huvidele.