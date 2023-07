Hotelliliit: nõudlus ei ole majutussektoris veel taastunud

«Tallinna hotellide võrdlusbaasist näeme, et juunis on võrreldes 2019. aastaga langenud nii täitumus kui keskmine müügihind. See on keeruline olukord, sest kulubaas on kõrge inflatsiooni tõttu ikka korralikult kasvanud, hotellide puhul veab kulude kasvu kindlasti tööjõukulu – see on meie töömahukas sektoris enam kui kolmandik käibest,» ütles Maidla BNS-ile.

Ta nentis, et kõrgemat hinda õnnestub teenida vaid perioodidel, kui ka nõudlus seda toetab, näiteks Pärnus nädalavahetustel. «Samas leiab tube soodsama hinnaga neil perioodidel, kui nõudlus madalam,» lisas tegevjuht.

Ka suve teine pool ei tõota tema sõnul oluliselt paremat tulemust. «Lisaks sellele, et taastunud pole ekspordi osa, on ka siseturistide tarbimine langenud. Eks see ongi loogiline – kui toidukorvi ja kodulaenu intressikulu on nii kõrgeks läinud, jääb vähem raha meelelahutuse peale. Konkurents on tihe nii ettevõtete vahel siin Eestis kui ka võisteldes välisriikidega, kus täna veel soodsamaid pakkumisi leiab. Aga tööjõukulud ja muud sisendhinnad kasvavad igal pool, hinnad tulevad ka nendes riikides järgi,» kirjeldas Maidla.

Ta märkis, et paljud hotellid on teinud viimastel aastatel olulisi investeeringuid toodete ja teenuste parendamiseks ning toonitas, et oluline on need siiski tasa teenida. «Ees paistab aga järjekordne sügis ja sellega saabuv madalhooaeg,» nentis hotelliliidu juht.

«Praegu tundub, et on põhjust optimismiks järgmiseks aastaks – on nii grupipäringuid, konverentse kui sündmuste broneeringuid. Huvi Eesti kui sihtkoha vastu on suur, aga konkureerime igapäevaselt väga atraktiivsete sihtkohtadega, seega selles, kas tellimus õnnestub Eestile võita või mitte, loeb iga väike detail alates lennuühendustest, hotellikvaliteedist, sündmuskoha võimalustest ja logistikast kuni hinnani välja,» selgitas Maidla.