Makselahenduste maailma suurim trend on digitaliseerumine

Ebakindel majanduskeskkond pole ekspertide sõnul siiski krediitkaartide kasutamist suurendanud. «Viimase paarikümne aasta kogemus näitab Eestis, et krediitkaarte kasutatakse pigem rohkem siis, kui ajad on head ja tarbimiskulutused on suuremad. Ehk krediitkaarte kasutatakse rohkem siis, kui inimestel on võimalik ja julgust rohkem tarbida. Kuigi viimase aasta jooksul on krediitkaartide arv ja käive natuke kasvanud, siis suuresti on see seostatav hindade kasvuga, mistõttu krediitkaardiga makstavad summad on lihtsalt suuremad,» selgitas Soosalu.