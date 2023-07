Tallinna Sadama kaubamaht kukkus kivina

Reisjate arv kasvab

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul jätkub reisijate äris stabiilne taastumine COVID-19 pandeemia põhjustatud madalseisust ning on jõutud 75 protsendini languseelsest tasemest. «On positiivne, et enam kui aasta tagasi alanud reisijate arvu kasv on oodatud tempos jätkumas. Lisaks regulaarliinidel reisivate inimeste arvule on märkimisväärselt paranenud kruiisilaevade täituvus, mis loob positiivse aluse järgmiste perioodide kruiisilaeva külastustele,» märkis ta.