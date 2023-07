Juhid sunnivad alluvaid kontorisse. See võib karmilt kätte maksta

Kallini sõnul tuleb arvestada, mida inimesed on viimastel aastatel läbi elama pidanud. Paljud on pandeemia tagajärjel muutunud, ja muutunud on inimeste prioriteedid. Mõned inimesed kannatavad endiselt nii füüsiliselt kui ka vaimselt pandeemia pikaajaliste kurnavate tagajärgede all. Lukustatud ühiskond on vähendanud paljude inimeste suutlikkust pendelrännet taluda. Suurenenud on ärevus ja stress, samuti läbipõlemine.

Empaatia on olulisem kui eales varem

Pandeemia ajal ilmutati empaatiat, sest koos võideldi ühise vastasega. Kallin toob välja, et empaatilise juhtimise jätkamine on praegu olulisem kui kunagi varem. Juhid peavad tagama, et empaatilised jõupingutused oleksid inimeste vajadustega kooskõlas. Kas see on see, mida nende arvates töötajad vajavad või kuulavad nad mida meeskonnaliikmed päriselt räägivad?

Juhid seisavad kriitilise valiku ees: kas kohaneda ja areneda või jääda kõrvale.

Catalysti uued uuringud näitavad, et juhid seisavad kriitilise valiku ees: kas kohaneda ja areneda või jääda kõrvale. Tuleviku töös on vaid üks kindel asi; see, et katkestused ning muutused on pidevad.

Et hakkama saada ja edukas olla, peavad juhid tulevikusuuna omaks võtma. Uuringud aga näitavad, et 69 protsenti töötajatest hindavad, et nende juht on liiga jäik, et vastata uutele äriprobleemidele avatud ja paindliku mõtteviisiga.

Oma töötajate julgustamiseks peavad juhid seadma esikohale empaatia ja kaasamise, et töökultuuri parandada.

Kallini sõnul on empaatia juhtide kohustuslik oskus. See ei ole tema sõnul kaasasündinud omadus ja seda saab õpetada.

Uuringud näitavad, et empaatiliste juhtide alluvuses töötavatel inimestel on kõrgem loovus ja kaasatus. Catalysti tuleviku töö globaalsed uuringud näitavad, et empaatia tulemuseks on kaasatud tööjõud, need inimesed on meeskonnatöös tulemuslikud ning neil on väiksem soov lahkuda. «Töötajad hääletavad jalgadega, kui nad ei tunne, et neid väärtustatakse ja kuulatakse,» kirjutab Kallin.