Uuring: Eestis kannab sularaha kaasas vaid veerand inimestest

Lätis kannab sulararaha endaga kaasas 44 protsenti inimestest. «Uurisime paar aastat tagasi Balti riikide inimestelt, kas ja kui palju nad üldse sularaha kasutavad. Toona selgus, et naabritega võrreldes hoiavad eestlased kõige vähem igapäevaselt sularaha rahakotis ning 27 protsenti vastanutest märkis, et nad praktiliselt enam üldse sularaha ei kasuta. Läti vastajatest oli selliseid inimesi 10 protsenti ja Leedus 15 protsenti,» selgitas Citadele panga jaepanganduse juht Marina Hakiainen pressiteates.

«Toona jäi aga selgusetuks, et mis juhtub siis, kui soovitakse pangakaardiga maksta, kuid mingil põhjusel pole see võimalik. Nüüd küsisime seda ja selgus, et eestlasest jätaks lausa 26 protsenti ostu katki. Lätis on niimoodi vastanute protsent 18 ja Leedus 16,» märkis Hakiainen.