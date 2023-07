Miks kohalik J.Molneri aktsia tõuseb peadpööritavalt?

«Äärmiselt reguleeritud ja konkurentsitihedal ravimiturul on ettevõtte poolt väljatöötatud ravimile müügiloa saamine J.Molner AS-i jaoks kahtlemata märkimisväärne tunnustus. Vaatamata sellele soovime me rõhutada, et saadud müügiluba on ainult ravimi müügiks vajalik eeltingimus ning ei ole garantiiks müügi edukusele,» hoiatas ta. «Samuti on tähtis silmas pidada, et praegusel hetkel ei ole J.Molner AS avaldanud informatsiooni uue toote võimaliku turuosa, müügistrateegia ja koostööpartnerite kohta, mistõttu ettevõtte tulevaste perioodide rahavoogude prognoosimine on praegusel hetkel äärmiselt problemaatiline.»