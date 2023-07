Swedbanki analüütik: hinnatõus on kasulik mõnele müüjale, aga ühiskonna heaolu langeb

«Hindade nii kiire kasv või olla kasulik üksikutele müüjatele, ühiskonnale tervikuna tähendab see aga heaolu langust,» lausus Elmik.

Eesti tööstuse hinnang oma konkurentsivõimele on rekordiliselt madal. Murettekitav on tema sõnul ka asjaolu, et ettevõtete käibed olid aprillis ja mais aastatagusest väiksemad, seda hoolimata hindade tõusust.