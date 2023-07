Tallinki hotelliäri juht: välisturistid pelgavad Eestit

«Ootasime eelmise aastaga võrreldes täituvuse kasvu, kuid ületasime eelmise aasta tulemust õige vähe. Põhiline põhjus siin on grupituristide nappus, kes endiselt ei taha sõjategevuse tõttu Ukrainas meie piirkonnas ringi reisida,» teatas Svarts Postimehele.

«Kui aasta esimesed kuud olime plaanidest pigem ees ja ka 2019. aasta tase sai ületatud, siis maist alates on kasv raugenud ja karta on, et täituvus jääb ka suvekuudel ootustest tagasihoidlikumaks,» lisas ta.