Heido Vitsur: kodust väljas söömine kallines tunduvalt kiiremini kui toit kauplustes

«Oma osa toidu suures kallinemises oli loomulikult külmal kevadel ja sellele järgnenud põuasel suvel, mistõttu värske köögivili kallines 37 protsenti ja puuviljad ja marjad 34,5 protsenti. Võib arvata, et neis sektorites tekkinud kahju juuniga veel ei lõppenud ja me näeme siin oodatust kõrgemaid hindu ka juulis,» tõdes ta.

Vaba aja tegevused kallinesid

«Samas tasub tähele panna, et kahes kaubagrupis – söömine väljaspool kodu ja majutus ning vaba aeg – kallinesid hinnad võrreldes maiga tunduvalt enam kui toiduainete hinnad. Söömisel väljaspool kodu ja majutuses 4,7 protsenti ja vabal ajal 2,2 protsenti. Ilmselt on olukord siin kahetähenduslik. Ühelt poolt näitab see seda, et osa tarbijaskonnast pole eriti hinnatundlik, kuid teisest küljest ka seda, et ilmselt on mõlemas sektoris aset leidnud tajutav kohandumine,» selgitas Vitsur.