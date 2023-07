Kriminaalkaristuse asemel trahv: Eesti ametkondadel küpseb uus plaan

Usun, et ühiskond on valmis selleks, et osadele rikkumistele reageerida pehmemas ehk haldusmenetluse korras. See vähendaks kriminaalmenetluse osakaalu ühiskonnas ja jätaks selle meetme väga raskete rikkumiste tarbeks.

Paindlikum lahendus ei pea tähendama õiguste kaotamist

See, kas osadele rikkumistele reageerida halduskorras, on riigi poliitika kujundamise koht ja otsust langetades ei saa vaadata vaid konkurentsivaldkonda.

Finantsinspektsioon on aastaid osundanud, et finantssektoris ei ole kohta väärteomenetlusel, kui osakesel karistusraamatust, ja see tuleks asendada haldusõigusliku menetlusega. Haldusmenetlus peaks olema paindlikum ja osapooli vähem kurnav menetlusliik. Kindlasti võidaks sellest menetlusosaline, kes ei saaks suuremaks ega väiksemaks kurjategijaks menetluse lõppedes. Kuid kasu saaks ka riik, kes tekitaks selge õhuvahe kuritegude ja muude rikkumiste vahele.

Menetluse paindlikkus ei tohi loomulikult tulla lubamatust põhiõiguste rikkumisest, kuid demagoogia on see, et haldustrahvi menetlust justkui ei oleks põhimõtteliselt võimalik rakendada. Eesti on üks vähestest Euroopa Liidu liikmesriikidest, kus ei saa finantssektoris toime pandud rikkumiste eest määrata haldustrahve. Selle asemel kisume oma ettevõtjaid karistusmenetlusse ja tembeldame neid tavakeeles öelduna kurjategijateks.