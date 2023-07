Kumba eelistada, kas kogumishoiust või tähtajalist hoiust?

Hoiusele on hea paigutada oma meelerahufond, säästud või suurem summa, mis on kogunenud igapäevasele arvelduskontole. Hoides oma säästud hoiusel saab pikaajaliselt oma sääste inflatsiooni ja sellega kaasneva ostujõu languse eest paremini kaitsta ning vara väärtust säilitada ja kasvatada, võrreldes raha hoidmisega kontol nullilähedase intressiga.

Mis on tähtajaline hoius?

Olgu mainitud, et pangad räägivad intresside puhul alati aastasest intressist. See tähendab lihtsustatult, et hoiustades 10 000 eurot kolmeks kuuks intressiga 3,5 protsendi ning arvestades sellelt maha ka tulumaksu, teeniks klient perioodi lõpuks 70 eurot. Kui hoiustada praeguse nelja protsendilise intressimäära juures 10 000 eurot aastaks ning arvestades maha tulumaksu, teeniks selle pealt 320 eurot, mis on juba märkimisväärne summa, mida kasutada reisimiseks või mõne suurema ostu jaoks.