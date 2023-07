Balti era- ja riskikapitali fondid kaasasid rekordsumma

KPMG Baltics Deal’s meeskonna poolt läbi viidud era- ja riskikapitali turu analüüsist selgub, et Baltimaade turg saavutas mullu seni kõrgeima investeeringute taseme ning aasta lõpu seisuga oli Balti riikide era- ja riskikapitali fondide investeerimisreserv 1,1 miljardit eurot. Alates 2010. aastast on Baltimaade fondid kaasanud 2,2 miljardit eurot, kuid ainuüksi möödunud aastal oli kaasatud kapitali maht 298 miljonit eurot, sh riskikapitali fondide poolt kogutud investeeringud ulatusid 244 miljoni euroni, mis on läbi aegade kõrgeim tase.