Börs tegi peapesu: Baltika peab avaldama rohkem infot börsilt lahkumise kohta

Baltika põhiaktsionär on määranud vähemusaktsionärile makstava aktsia hinnaks 0,08 eurot diskonteeritud rahavoogude meetodi alusel. Nasdaq Tallinna börs toob välja, et 10 päeva enne Baltika erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise päeva kauples aktsia hinnaga 0,15 eurot.

Baltika selgitas Nasdaq Tallinna börsile, et põhiaktsionär on börsil kujunenud turuhinna arvesse võtmise asemel valinud diskonteeritud rahavoogude meetodi arvestades ka riigikohtu lahendeid, kuid ei täpsustanud, millistele riigikohtu lahenditele viidatakse.

Nasdaq Tallinn rõhutab, et Baltika juhatus pidi põhiaktsionärile esitama kõik aktsia eest makstava hüvitise hinna määramiseks vajalikud andmed, dokumendid ning teabe. Börs on seejuures palunud Baltikal kaaluda tulevikuprognooside ja rahavoogude aruande avalikustamist, et ka vähemusaktsionäridel oleks võimalus ise arvutada sarnaselt põhiaktsionärile aktsia eest makstava hüvitise suurust ja veenduda, et see on õiglane.