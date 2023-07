Kinnisvaraportaal: nõudlus saartel asuva kinnisvara vastu on suurenenud

«Suvehooajal on suurema nõudlusega eelkõige suvitajatele ja turistidele suunatud kinnisvara ehk puhkemajad, suvilad, rannaäärsed kinnistud ja kinnistud, millel on välitingimusi – näiteks aiad või juurdepääs veealastele tegevustele,» lausus Lääneranna Kinnisvara maakler Kaido Kuusküll pressiteates.

Saarepiirkonna vastu tunnevad Kuuskülli sõnul huvi nii kohalikud elanikud, kelle elu on õpingute või töö käigus nad mandrile viinud ja kes soovivad nüüd ikkagi oma juurte juurde tagasi tulla, kui ka mandrielanikud ja rahvusvahelised ostjad, kes on huvitatud teisest kodust või investeerimisvõimalusest.

Vastu suve on kinnisvaraportaali tekkinud ka paar silmapaistvat kuulutust – mõni pakub müügiks näiteks tervet saart. «Kes otsivad privaatsust ja idüllilisi vaateid, siis Muhu kagurannikul on müügile tulnud 9,8 hektari suurune Viirelaiu saar, mille saab huvi korral soetada 69 000 euro eest. Kui veetase on madal, pääseb laiule ka näiteks jalgsi läbi lahe kõndides,» kirjeldas Kinnisvara24 turundusjuht Martin Matsberg.

Kui suvehooajal saavad säärased objektid palju tähelepanu ja müügitehinguteni jõutakse üpris kiirelt, siis aastaringselt on turuolukord praegu Eesti saartel aga pigem rahulik ja turg ostjate poole kaldu. «Pakkumisi on palju ja ka krunte, kuhu oma maja ehitada, jagub. Ainus, millest saartel puudus on, on korterid. Kuigi uute arenduste alustamine on tänases majandusolukorras pigem erandiks, siis näiteks Saaremaal on siiski oodata ka uusi kinnisvara projekte, millega praegu juba aktiivselt tegeletakse,» sõnas Kuusküll.