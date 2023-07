Solarise toidupood suletakse ajutiselt ja avatakse sügisel uues kuues

«Delice kuulub Tallinna südalinna premium-kaupluste turule. Solarise keskuse asukoha potentsiaal ning Delice’i kaupluse müügisaali avarus pakuvad meile unikaalset võimalust teha sellest eristuv ja eriti laia valikuga, südalinna kliendi ja turistide nõudlikku meelt silmas pidav kvaliteettoidupood. Delice on kesklinna uus toidukaupluste pärl,» lubab Solarise toiduopoe omanikfirma Selveri juht Kristi Lomp.

Delice’i uue poekeskkonna sisekujundus on inspireeritud Vahemere-äärse väikelinna keskväljakust ja turust. Kaupluses kohapeal valmivad Delice’i Köögi eriti värsked ja maitseelamusi pakkuvad hõrgutised. Kauplusele valmib uus pagarikoda.

Sisekujundajad Katrin ja Argo Vaikla panustasid sellesse, et sisekujunduse üldilme oleks kvaliteetne, helge ja avar. Materjalidena on kasutusel terrazzo, keraamika, looduskivi ja puiduimitatsiooniga plaadid. Mööbel on musta karkassiga, kuid kombineeritud puitpindadega.