Energiafirma Utilitase kasum tegi suure hüppe

Jätkatakse roheenergia projekte

Utilitas Wind jätkab tänavu maismaa ja avamere tuuleenergia projektide arendamist ning plaanib alustada Telšiai tuulepargi ehitamisega Leedus ja Tārgale tuulepargi tootmisvõimsuse laiendamisega Lätis. Investeeringud on üle 200 miljoni euro, millest umbes 100 miljonit eurot on ette nähtud 2023. aastaks.

Utilitas on taastuvenergia tootja ja kaugkütteteenuse pakkuja, kelle võrkudega on ühendatud ligi kolmandik Eesti kaugkütteklientidest. Utilitas tootis 2022. aastal 318 gigavatt-tundi taastuvelektrit, mis moodustas umbes 12 protsenti Eesti taastuvelektri tootmisest. Pärast suhteliselt jahedat 2021. aastat oli 2022. aasta keskmiselt soojem, mistõttu Utilitas tootis 4,5 protsenti vähem soojust ja elektrit kogumahus 2,2 teravatt-tundi. Sellest 1,5 teravatt-tundi oli taastuvenergia, mis on suurem osakaal kui 2021. aastal.