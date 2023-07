Austria suurpank väldib Venemaalt lahkumist

Uudisteagentuuri sõnul seisavad Austria ametnikud Euroopa Keskpanga (EKP) survele vastu, mille kohaselt peaks Raiffeisen oma Venemaa tütarettevõtte septembriks eraldama.

Viini meelest on võimalik taastada pikaajalised suhted Venemaaga, toetades samal ajal avalikult Kiievi 16 kuud kestnud Moskva sissetungi ajal.

Reutersi andmetel lükkab Raiffeisen eraldumist edasi, oodates EKP, oma aktsionäride ja Venemaa valitsuse heakskiitu.

Austria ametnikud on samuti kurtnud, et Raiffeiseni on ebaõiglaselt välja toodud. Riigi rahandusministeeriumi pressiesindaja sõnul on teised Euroopa pangad Venemaal jätkuvalt aktiivsed.

«Pank ei saa sellisest riigist üleöö lahkuda,» tsiteeris Reuters pressiesindajat.

Austria ametnikud on hiljuti kutsunud EKP presidenti ja USA rahandusministeeriumi tippametnikku üles mitte survestama Raiffeiseni, ütles Reuters.

Raiffeisen on esitanud andmed Venemaa tehingute kohta USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolliametile, et see kontrolliks võimalikke sanktsioonide rikkumisi, ütlesid kolm allikat Reutersile.

Moskva on väidetavalt andnud märku, et soovib Raiffeiseni riiki jäämist, sest see on üks väheseid allesjäänud lääne laenuandjaid, mis võimaldab rahvusvahelisi makseid.

Raiffeisenil, mille kapital on Venemaal kuni 4 miljardit eurot, on umbes 4 miljonit Venemaa kontoomanikku, 2600 äriklienti ja 10 000 töötajat.