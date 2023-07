Euroopa aktsiatel oli halvim kauplemispäev alates märtsist

Aktsiaid mõjutas tugevalt kolmapäeval avaldatud Föderaalreservi viimase intressimäära kohtumise protokoll, mis näitas, et ees ootab veel mitu intressitõusu, mille eesmärk on alandada kõrgendatud inflatsiooni.

Kuigi majanduskasv on esialgu endiselt hea, on väljavaade, et intressimäärasid tõstetakse veelgi, tekitanud muret, et Föderaalreserv võib majanduse majanduslanguse poole kallutada, mis mõjutab riskitunnet.