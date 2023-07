DPD Eesti tegevjuht: riik võiks rohelaene käendada

«Öeldakse, et väike- või keskmise suurusega ettevõte on majanduse veduriks ning alustalaks. Kui väikeettevõtjad ei suuda rohepöördega kaasa tulla, siis hakkab see õõnestama Eesti majandust. Seetõttu peaks riik ettevõtjatele läbi toetavate ja regulatiivsete meetodite appi tulema,» rääkis DPD Eesti tegevjuht.

Kirss pakkus välja, et riik võiks hakata rohelaene käendama nagu Kredexi kaudu kunagi on tehtud, sest see annaks pangale kui äriettevõttele kindlustunde, et saavad oma raha tagasi. «On vaja selget arusaama, milline on riigi roll elektrifitseerimisel ja keskkonnahoiul,» rõhutas DPD Eesti tegevjuht. Ta lisas, et rohepöörde elluviimisel on oluline jälgida, et Eesti ettevõtete konkurentsivõime säiliks ning ei halveneks võrreldes naaberriikidega.