Investorite seas on tuntud ütlus: müü maikuus aktsiad ja pane raha puhkama. Jumal tänatud, et ma pole kalendriefektide peal väljas, vaid püüan jõudumööda rikastuda. Kuidas välja tuleb, see on iseasi. Muidu oleks pidanud väga ilusast juunikuu börsiliikumisest suu puhtaks pühkima.