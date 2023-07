Õpilasfirma haridusprogrammi korraldaja on rahahädas

See võib tegevjuhi Kersti Loori sõnul viia vajaduseni küsida programmi eest tasu, mis omakorda pärsiks väiksemate koolide ligipääsu ettevõtlusõppele. Loor märkis kirjas peaminister Kaja Kallasele ja rahandusminister Mart Võrklaevale, et viimase seitsme aastaga on õpilasfirma programm jõudnud enam kui 120 kooli, aastas koolitatakse juurde keskmiselt 100 juhendajat, luuakse rohkem kui 500 õpilas- ja minifirmat ning programmis on ligikaudu 2000 õpilast.

Palju rahalist tuge on programm saanud Euroopa sotsiaalfondist rahastatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu kaudu – näiteks tänavu saab Junior Achievement Eesti nimetatud programmist toetust 125 500 eurot –, ent see programm lõpeb tänavu 31. augustiga. Sihtasutuse aastaeelarve tavalisel aastal on tegevjuhi sõnul ligikaudu 400 000 eurot, millest kolmandik võiks tulla toetusena riigieelarvest.

«Läbi aegade oleme püüdnud hoida väga laiapõhjalist rahastust erinevatest allikatest – projektid, ettevõtted, eratoetajad. Nüüd seoses rahastamise korrastamisega, on ettevõtlusõpe suunatud haridusministeeriumi valitsemisalasse, kus see aga kedagi ei näi huvitavat. Muret tekitab aga hoopis see, et ka teised allikad, kus varasemalt oleme saanud projektiraha taotleda – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS), hasartmängumaksu nõukogu, on suletud või meie jaoks suletud ja nende asemele uusi asutusi, kus rahastust taotleda, pole tekkinud,» nentis Loor.