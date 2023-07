Circle K: maailmaturu nafta hinda mõjutavad kärped ja intressitõusud

Enne OPEC+ kohtumist kasvasid tema sõnul pinged Saudi Araabia ja Venemaa vahel, kuna Venemaa ei hoidnud kinni kärpekokkuleppest. «Esmaspäeval teatas Saudi energiaminister, et koostöö Venemaaga on OPEC+ raames endiselt tugev ning mahu vähendamisest teatasid nii Venemaa kui Saudi Araabia,» rääkis Sassi.

Maailmaturu toornafta hinda pidurdavad Sassi sõnul keskpankade intressitõusud ja globaalne majanduse aeglustumine. «USA tööstusaktiivsus vähenes juunis juba kaheksandat kuud järjest. Föderaalreservi (FED) agressiivse intressitõusu tõttu on vähenenud nii tootmismahud, tööhõive kui ka nõudlus naftatoodete järele. Samamoodi on kolm kuud järjest langenud ka eurotsooni tööstusaktiivsus ning PMI näitaja (Manufacturing Purchasing Managers Index) oli juunis 43,4, mis on COVID-pandeemia järgselt madalaim tase,» kirjeldas Sassi USA ja Euroopa majanduse käekäiku. Ta lisas, et prognoositakse, et nii FED kui ka Euroopa Keskpank plaanivad intressitõusudega jätkata.