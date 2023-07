Need on Eesti kõige mõjukamad ettevõtjad

Äripäev kirjeldab TOPi koostamise metoodikat järgmiselt:

Edetabel on koostatud eesmärgiga luua ülevaade Eesti äriilma kõige mõjukamatest isikutest ja nende lähikondsetest. Omavahel seotud mõjugruppide kirjeldamine muudab ärikeskkonna läbipaistvamaks ja aitab kaasa võrdsema konkurentsi kujunemisele.

Edetabel on koostatud kõigi Eesti äriliidrite omavahelisi nn board-room-kontakte analüüsides. Kokku on loetud ettevõtete tippjuhtide, nõukogu liikmete ja eraisikust omanike unikaalsete ärikontaktide võrgustik, kaalutud on iga seost, lähtudes isiku positsioonist ja ettevõtte iseloomust. Edetabel ei pretendeeri absoluutsele tõele, kuid annab parima võimaliku ülevaate isikutest, kes veedavad kõige enam oma ajast erinevatel nõukogu koosolekutel ja kes teevad Eesti äri kõige suuremaid otsuseid.