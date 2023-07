USA keskpank tõstab tõenäoliselt lähiajal intresse, kuid aeglasemas tempos

USA ametnikud on intressitõstmisel ettevaatlikud, sest nad on mures, et kiirem tõus võiks peatada majanduskasvu. Nad leiavad, et aeglasem intressitõus võimaldab neil paremini kontrolli riigi majanduse näitajaid, näiteks tööhõivet. Siiski on mõned keskpanga ametnikud arvamusel, et intressitõus peaks olema kiirem, et inflatsioonile pidurit tõmmata.