Üle 16 miljoni kaasanud Soome robotbussifirma läheb ühes Jaan Tallinna rahaga pankrotti

Ettevõtte üks rahastajaid on Skype'i asutaja Jaan Tallinna investeerimisfirma Metaplanet.

Kauppalehti kirjutab, et Soome firma on arendanud robotbussi Gacha koos Jaapani ettevõttega Muji ja on teeninud ära mitu auhinda. Näiteks 2019. aastal sai ta Dubais auhinna kui maailma parim isejuhtivate sõidukite idufirma.