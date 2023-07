Ostutehing ⟩ Piletilevi Group laieneb jõuliselt Rumeeniasse

Bilete.ro on tegutsenud Rumeenia turul 17 aastat, vahendades aastas üle 1,5 miljoni pileti. 40 töötajaga ettevõte müüb pileteid miljoni igakuise külastusega internetikeskkonnas bilete.ro ja 1600 partnermüügipunktis üle riigi, omades üle 300 kliendi pea kõigis ürituste valdkondades. Peamised teenindatavad valdkonnad on sport, elektroonilise muusika festivalid, lastele suunatud meelelahutus ja teater.

Ettevõtja Sven Nuutmanni investeerimisettevõttele EastCom Capital ja rahvusvahelisele investeerimisfirmale BaltCap kuuluv Piletilevi Group on rahvusvaheline piletimüügi ja sündmuskorralduse ettevõte, millele kuuluvad Eestis Piletilevi, Lätis Bilesu Serviss ja Leedus Bilietai.lt ning pärast tehingu jõustumist Rumeenias Bilete.ro brändide all tegutsevad piletimüügikeskkonnad. Piletilevi Groupil täitus sel aastal 26 tegevusaastat, pakkudes professionaalset teenust nii Baltimaade kui ka muude riikide sündmuste korraldajatele.

BaltCap on suurim ja kogenuim erasektori riskikapitalifirma Baltikumis, tegutsedes Balti- ja Põhjamaades ning ka Poolas. BaltCap keskendub ettevõtete omandamisele, kasvukapitalile, riskikapitalile ja infrastruktuuriinvesteeringutele. Alates 1995. aastast on BaltCap investeerinud enam kui 110 ettevõttesse erinevates ärivaldkondades ja kogunud üle 700 miljoni euro kapitali. BaltCapil on 40 investeerimisprofessionaaliga meeskond, kes tegutseb Tallinnas, Riias, Vilniuses, Varssaviks, Helsingis ja Stockholmis.