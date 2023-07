Kaspar Oja: 40 protsenti hinnatõusust tõid ettevõtete kasumid

Joonis 2. Kapitalitulu mõju hinnatõusule tegevusalade kaupa. Foto: Eesti Pank.

Juurdehindlusest räägitakse sageli kaubandussektori puhul, kuna seal on seda kõige lihtsam jälgida, kuid analüüs näitab, et suur osa hinnatõusust on siiski pärit teistest sektoritest. Kaubandussektoriga otseselt seotud hinnatõusust annab peamise osa tööjõukulu suurenemine.

Analüüsi tulemuse tõlgendamisel tuleb arvestada, et vaatleme niinimetatud ühikukasumeid ehk kapitalitulu ühe toodanguühiku kohta. See tähendab, et kui kapitalitulu kasvab sama kiiresti kui toodang, siis see ei mõjuta hindasid. Hinnad tõusevad, kui kasumid kasvavad toodangust kiiremini. Samuti tõstavad kasumid hinda, kui toodang küll väheneb, kuid kasumid ei lange.

Lisaks ostujõu kahandamisele mõjutab kiire inflatsioon konkurentsivõimet, kuna hoogne hinnakasv avaldab survet kodumaistele tootmishindadele. See omakorda tähendab, et eksporttoodete tootmine muutub kallimaks ja eksportivatel ettevõtetel on välisturul keerulisem konkureerida.

Mida teha?

Kapitalitulu reageerib nõudluse muutustele harilikult kiiresti, sest palkade läbirääkimine võtab aega ja seega majanduskriisides langevad kasumid kiiresti, aga ootamatute nõudlusest tulenevate šokkide korral need ka kasvavad kiiresti. Kui turule sisenemine on lihtne, meelitab kasumite kasv ligi uusi ettevõtteid ja see aitab hinda alla tuua. Eesti turg on aga väike ega pruugi olla uutele pakkujatele atraktiivne.