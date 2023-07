Toidukullerid sõitsid Tallinnas laulupeo perioodil kokku üle nelja tiiru ümber maailma

Vaieldamatult on restoranidest kõige enam tellitumaks toiduks juustuburger ja McDonalds’i Big Mac burger koos hapukoore ja friikartulitega. «Ka see on igati loogiline, sest hapukoor ja kartul on ju eestlase lemmik toidukombinatsioon,» naljatles Lomsargis.