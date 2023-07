Hirmul hiinlased tassivad raha Hongkongi

Hiinas on tarbimine tagasihoidlik, kinnisvara ja aktsiaturg on kehvas seisus ning raha koguneb.

Hongkongi kindlustus on pikka aega olnud hiinlastele raha riigist väljaveo võimaluseks, et osta välismaal varasid. Need pakuvad investeerides ka paremat kindlustuskatet kui Mandri-Hiinas. Lisaks on investeerimis- ja kindlustustooted dollaripõhised.