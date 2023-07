Škoda Tallinna esinduse müügijuht automaksu plaanist: kui ettevõtjate kulusid suurendatakse, siis nad tõstavad hindu

Arm prognoosib, et automaks võib kaasa tuua selle, et hakatakse kasutusel mitteolevaid autosid arvelt maha võtma, kasvõi ajutiselt. «Näiteks vanemad inimesed talvel ei sõida,» lausus Arm Postimehele.

«Administatiivtööd tuleb transpordiametis juurde,» lisas Arm. Ehhki ta tõdeb, et sobivad e-riigi lahendusi kasutades ei pruugi see nii minna, on ta siiski skeptiline riigile lisatulu laekumise osas. «Võibolla see riigikaasa ikkagi ei täitu nii suure hooga,» ütles Arm.

Arm ei usu, et automaks võiks tulevikus Škoda müüki oluliselt mõjutada, sest auto on tema sõnul tarbeese, mida ostetakse vajaduspõhiselt. Näiteks, kui ettevõttel on vaja laieneda ja võtta tööle uusi inimesi, siis autod kindlasti ostmata ei jää, rääkis Arm. «Kui sa oled ettevõtja, siis sul lihtsalt ei ole valikut,» selgitas ta. Ta ennustas, et seetõttu tõstavad ettevõtjad tarbijatele hindu ja see suurendab üldist inflatsiooni.

Eraisikule on see suur summa

Lisaks tekkisid Armil küsimused, kuidas seda maksu koguma hakatakse, kas igakuise maksena või korra aastas ning mis juhtub siis, kui auto müüakse maha vahetult pärast automaksu tasumist. Liikluskindluse eest ettemaksud summa saab tagasi taotleda, kuid Arm sooviks teada, kas automaksu puhul hakkab kehtima sarnane kord.

«Mõtlen, eraisikuna, et see (automaks - toim.) on ikkagi päris suur summa, aasta peale. See on sisuliselt sama kallis nagu kindlustus,» lausus Arm mõtlikult.